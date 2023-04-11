Российский школьник погиб после падения кирпича на голову

Ura.ru: в Перми школьник погиб после падения кирпича на голову на заброшенной стройке

В Перми школьник погиб после падения кирпича на голову на заброшенной стройке. Об этом сообщил Ura.ru источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства отметил, что все произошло 10 апреля на улице Кировоградская. «По предварительным данным школьнику на голову упал кирпич», — разъяснил он.

Факт гибели мальчика подтвердили и представители Минздрава в российском регионе, не раскрывая подробностей.

Жители Перми в соцсетях рассказали о том, что заброшенная строительная площадка пользовалась популярностью у местных подростков. Следователи начали устанавливать точную причину смерти несовершеннолетнего.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 14-летнего школьника после экзамена по физике нашли мертвым под окнами девятиэтажного дома на Караваевской улице. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.

До этого в Дагестане 13-летний школьник покончил с собой после двойки за ОГЭ.