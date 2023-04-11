Российский школьник погиб после падения кирпича на голову
В Перми школьник погиб после падения кирпича на голову на заброшенной стройке. Об этом сообщил Ura.ru источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства отметил, что все произошло 10 апреля на улице Кировоградская. «По предварительным данным школьнику на голову упал кирпич», — разъяснил он.
Факт гибели мальчика подтвердили и представители Минздрава в российском регионе, не раскрывая подробностей.
Жители Перми в соцсетях рассказали о том, что заброшенная строительная площадка пользовалась популярностью у местных подростков. Следователи начали устанавливать точную причину смерти несовершеннолетнего.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 14-летнего школьника после экзамена по физике нашли мертвым под окнами девятиэтажного дома на Караваевской улице. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.
До этого в Дагестане 13-летний школьник покончил с собой после двойки за ОГЭ.