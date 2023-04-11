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17:08, 11 апреля 2023Культура

Фанаты «Американской истории ужасов» пригрозили бойкотом из-за Ким Кардашьян

Фанаты «Американской истории ужасов» пригрозили бойкотировать новый сезон сериала

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Поклонники сериала «Американская история ужасов» пригрозили бойкотировать новый сезон шоу из-за участия в нем телезвезды Ким Кардашьян. Об этом пишет Daily Mail.

Кардашьян опубликовала новость на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Тизер-трейлер также был размещен в официальном аккаунте «Американской истории ужасов».

Однако многие фанаты сериала выразили недовольство кастингом в комментариях под публикациями. Некоторые из них пригрозили полностью пропустить сезон, чтобы не смотреть Кардашьян, назвав объявление о ее участии в шоу «настоящим ужасом».

Ранее информацию об участии телезвезды в 12-м сезоне сериала подтвердил продюсер Райан Мерфи. По его словам, в новом сезоне Кардашьян сыграет главную роль. 12-я часть антологии будет основываться на романе «Деликатное состояние» писательницы Даниэль Валентайн.

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Варвара Кошечкина
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