Названа неожиданная причина нехватки воды в городах

Британские ученые назвали социальное неравенство причиной нехватки воды в городах

Владельцы элитных домов с ухоженным газоном и бассейнами лишают доступа к пресной воде более бедные сообщества в городах по всему миру. Неожиданную причину нехватки питьевой жидкости назвали в своем исследовании ученые Редингского университета в Великобритании. Работа опубликована в журнале Nature.

Специалисты изучили ситуацию в южноафриканском Кейптауне — там многие малообеспеченные люди живут без кранов или туалетов в домах, имея ограниченный объем воды для питья и гигиены. В исследовании также использовали модель для анализа потребления воды городскими жителями в бытовых целях, чтобы понять, как разные социальные классы расходуют этот ресурс.

Ученые выделили пять групп людей — от живущей в огромных домах элиты до «неформальных жителей». По данным исследователей, на домохозяйства с доходом выше среднего приходится менее 14 процентов населения Кейптауна, при этом они используют 51 процент потребляемой всем городом воды. На домохозяйства с низким доходом приходится 62 процента населения, но они расходуют всего 27 процентов воды.

Схожие проблемы специалисты обнаружили еще в 80 городах по всему миру, среди которых Лондон, Майами, Барселона, Пекин, Токио, Мельбурн, Стамбул, Каир, Москва, Бангалор, Ченнаи, Джакарта, Сидней, Мапуту, Хараре, Сан-Паулу, Мехико и Рим.

«Более 80 крупных городов по всему миру страдали от нехватки воды из-за засух и нерационального использования ресурса за последние 20 лет, но наши прогнозы показывают, что этот кризис может усугубиться, поскольку разрыв между богатыми и бедными увеличивается во многих частях земного шара», — заявила соавтор исследования, профессор и специалист по гидрологии Ханна Клоук. Ученые предупредили, что человечество сильно пострадает от последствий, если не разработает более справедливые способы распределения воды в городах.

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