В США объяснили отсутствие поставок Украине вооружений по ленд-лизу

Politico: США не начали поставки вооружений по ленд-лизу, чтобы не заставлять Киев платить

Соединенные Штаты до сих пор не начали передавать Украине вооружения по ленд-лизу, несмотря на то, что подобные поставки были одобрены год назад. Об этом сообщает Politico.

Как утверждает издание, такое решение связано с нежеланием Вашингтона накладывать на Киев денежные обязательства. «Мы уделяем приоритетное внимание помощи в области безопасности, за которую им не пришлось бы нам платить», — пояснил высокопоставленный чиновник.

При этом источник уточнил, что США открыты к использованию ленд-лиза в будущем. Отмечается, что при администрации президента Джо Байдена США выделили 35 миллиардов долларов на оказание военной помощи Украине.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен опроверг использование Вашингтоном механизма ленд-лиза при поставках вооружений Киеву. По его словам, военная помощь Украине осуществляется за счет расходования средств на существующих счетах Минобороны США.