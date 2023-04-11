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05:10, 11 апреля 2023Мир

В США объяснили отсутствие поставок Украине вооружений по ленд-лизу

Politico: США не начали поставки вооружений по ленд-лизу, чтобы не заставлять Киев платить

Фото: Stringer / Reuters

Соединенные Штаты до сих пор не начали передавать Украине вооружения по ленд-лизу, несмотря на то, что подобные поставки были одобрены год назад. Об этом сообщает Politico.

Как утверждает издание, такое решение связано с нежеланием Вашингтона накладывать на Киев денежные обязательства. «Мы уделяем приоритетное внимание помощи в области безопасности, за которую им не пришлось бы нам платить», — пояснил высокопоставленный чиновник.

При этом источник уточнил, что США открыты к использованию ленд-лиза в будущем. Отмечается, что при администрации президента Джо Байдена США выделили 35 миллиардов долларов на оказание военной помощи Украине.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен опроверг использование Вашингтоном механизма ленд-лиза при поставках вооружений Киеву. По его словам, военная помощь Украине осуществляется за счет расходования средств на существующих счетах Минобороны США.

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Марина Совина
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