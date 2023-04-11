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17:47, 11 апреля 2023Экономика

Россиян предупредили о подорожании мехов

Пушно-меховой союз: в 2023 году изделия из натурального меха могут подорожать на 10%
СюжетСанкции против России:

Фото: Антон Подгайко / ТАСС

В 2023 году изделия из натурального меха могут подорожать на 10 процентов. Об этом со ссылкой на президента Российского пушно-мехового союза Сергея Столбова сообщает «Интерфакс».

Стоимость меховых изделий растет уже четвертый год подряд. На него влияют подорожание пушнины, которая закупается на международных аукционах, рост затрат на производство и ожидающийся дефицит шкурок на рынке. Мировое производство сокращается за счет забоя поголовья в Дании, запрета ферм в Европе и снижения производства норки в Китае. Сейчас в мире производится лишь 14,7 миллиона шкурок, что в три раза ниже допандемийных показателей.

В 2022 году введенные против России санкции привели к снижению импорта сырья, полуфабрикатов и готовых изделий на 40-50 процентов. Продажи изделий из натурального меха снизились на 16 процентов в годовом выражении на фоне ввоза товаров по серым схемам и импорта из Китая. При этом 2023 год будет спокойнее предыдущего, так как предприниматели нашли новые маршруты завоза комплектующих, химикатов для выделки и фурнитуры, добавил Столбов.

Производители шуб и продавцы меховых изделий заявили о дефиците зарубежного меха норки в декабре 2022 года. По оценке директора звероводческого хозяйства «Мермерины» Владимира Бозова, более 90 процентов готовых изделий на российском рынке сделаны именно из нее.

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Вячеслав Агапов
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