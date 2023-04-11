В России подросток на мотоцикле с неисправной фарой насмерть сбил человека

В Хакасии подросток на мотоцикле с неисправной фарой насмерть сбил человека и скрылся

17-летний житель Хакасии на мотоцикле насмерть сбил человека и скрылся. Подросток не имел прав на управление транспортным средством, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Мотоцикл молодой человек взял у отца для поездки в соседнюю деревню. Возвращаясь домой, из-за плохого освещения передней фары он не заметил идущего по проезжей части мужчину и сбил его. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Личность подозреваемого установили на следующий день после случившегося. Подросток признал вину. В настоящее время следователи выясняют другие обстоятельства инцидента.

Ранее в Иркутской области пьяный подросток за рулем автомобиля попытался скрыться от полицейских. Задержанный в ходе погони россиянин отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.