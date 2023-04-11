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17:24, 11 апреля 2023Путешествия

Популярная страна Азии захотела запустить прямые рейсы в Россию

Посол Непала в Москве заявил о работе над запуском прямого авиасообщения с Россией

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

В Непале захотели запустить прямые рейсы в Россию. Об этом заявил посол популярной страны Азии в Москве Милан Радж Туладхар, пишет ТАСС.

«Мы, действительно, работаем над этим», — сообщил высокопоставленный дипломат, отвечая на вопрос о возможном запуске прямого авиасообщения между странами.

Ранее в апреле посол Маврикия Хесвар Джанке выразил надежду, что прямые авиарейсы из России будут запущены в течение нескольких месяцев. По словам дипломата, данный вопрос практически решен.

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Фариза Бацазова
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