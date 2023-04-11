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18:25, 11 апреля 2023Бывший СССР

В Молдавии высказались о возможности переговоров о вступлении в Евросоюз

Вице-спикер парламента Молдавии усомнился в переговорах о вступлении в ЕС в этом году
Михай Попшой

Михай Попшой. Фото: Eduard Bizgu / Parliament of the Republic of Moldova / Wikimedia

Переговоры о вступлении Молдавии в Евросоюз могут не начаться в этом году. Об этом в эфире радио «Молдова» заявил вице-спикер парламента республики Михай Попшой.

«К сожалению, мы не можем гарантировать начала переговоров, пока это решение не зависит исключительно от нас», — отметил он. Политик уточнил, что подобное решение должны принять все страны-члены ЕС.

Попшой также рассказал, что Молдавия работает со всеми партнерами в ЕС, но прежде всего республика должна выполнить все условия Евросоюза.

Ранее в апреле сообщалось, что Молдавия передаст Европейской комиссии (ЕК) в течение 14 дней отчет о подготовке республики к вступлению в Евросоюз. Глава молдавского МИД Николай Попеску заявил, что в республике создали 33 рабочие группы, готовящие Молдавию к переговорам о членстве.

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Варвара Кошечкина
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