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18:55, 11 апреля 2023Среда обитания

В Москве резко вырос объем нераспроданного жилья

РБК: объем нераспроданных новостроек в Москве достиг 42%
СюжетРынок недвижимости в России

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Москве резко вырос объем нераспроданного жилья в новостройках. В начале апреля 2023 года он составил 10 миллионов квадратных метров при общем объеме строящейся недвижимости 16,2 миллиона «квадратов», сообщает РБК со ссылкой на данные «Дом.РФ».

На новостройки комфорт-класса приходятся 8,3 миллиона квадратных метров от общего объема строящегося в Москве жилья. Из них не проданы 42 процента (3,4 миллиона «квадратов»), а 17 процентов (1,5 миллиона «квадратов») — в запасе застройщиков. Еще 7,9 миллиона «квадратов» от строящегося жилья приходятся на бизнес- и элитный класс. В этом сегменте не проданными остаются 47 процентов (3,7 миллиона «квадратов»), в запасе застройщиков так же 17 процентов (1,3 миллиона «квадратов»).

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По словам экспертов, доля нераспроданного жилья в бизнес- и элитном классе выше из-за дорогого квадратного метра. Кроме того, в этих сегментах меньше возможностей оформить ипотеку. «Все это приводит к тому, что на рынке, по крайней мере Москвы, формируется дефицит жилья по более-менее адекватным ценам и достаточно большой объем предложения в бизнес-классе», — рассказал руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг.

Согласно оценке компании « Метриум», для реализации нераспроданного жилья в Москве при текущем уровне спроса потребуется 2,5 года. При этом эксперты подчеркивают, что такой показатель не указывает на перегрев рынка, так как большинство корпусов будут введены в 2024–2025 годах.

Ранее президент Владимир Путин заявил о затоваривании на рынке недвижимости в России. Он призвал снизить риски, связанные с возникшим дисбалансом.

Александра Качан
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