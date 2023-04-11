В Москве два человека пострадали при обрушении лесов на объекте «Донстроя»

В Москве двое рабочих пострадали при обрушении лесов на объекте компании «Донстрой»

В Москве двое рабочих пострадали при обрушении строительных лесов на строящемся объекте. Об этом говорится на сайте городской прокуратуры.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы уточняет, что обрушение произошло на стройке ЖК «Река». Указанный жилой комплекс возводит компания «Донстрой».

Пострадавшим работникам 24 и 37 лет, обоих мужчин госпитализировали. По факту обрушения проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, отметили в надзорном ведомстве.

В начале апреля в Подмосковье строителя придавило упавшей стеной. Мужчину с травмами доставили в медицинское учреждение, где он рассказал, что с ним произошло. Пострадавшим оказался 28-летний россиянин. Он скончался на следующий день после госпитализации.