Власти Египта опровергли сообщение о планах поставить тысячи ракет России

Egypt Today: власти Египта опровергли сообщение о поставках России 40 тысяч ракет для СВО

Власти Египта не планировали произвести и поставить России 40 тысяч ракет для проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. С опровержением выступил представитель египетских властей в интервью Egypt Today.

«Египет связывают очень хорошие отношения со всеми сторонами этого конфликта», — подчеркнул собеседник издания, добавив, что Каир призывает к прекращению боевых действий между Россией и Украиной мирными дипломатическими средствами.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал уткой данные о том, что Египет планировал поставить России тысячи ракет. «Это похоже на очередные утки, коих сейчас очень много. Так и надо относиться к таким сообщениям», — сказал представитель Кремля.

До этого сообщалось, что из попавших в сеть документов с разведданными США стало известно о планах Египта в тайне от Запада помочь Москве с ракетами для проведения спецоперации на Украине. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси якобы приказал произвести на египетских военных предприятиях до 40 тысяч ракет и снарядов для отправки в Россию.