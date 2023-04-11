Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:42, 11 апреля 2023Мир

Власти Египта опровергли сообщение о планах поставить тысячи ракет России

Egypt Today: власти Египта опровергли сообщение о поставках России 40 тысяч ракет для СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Власти Египта не планировали произвести и поставить России 40 тысяч ракет для проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. С опровержением выступил представитель египетских властей в интервью Egypt Today.

«Египет связывают очень хорошие отношения со всеми сторонами этого конфликта», — подчеркнул собеседник издания, добавив, что Каир призывает к прекращению боевых действий между Россией и Украиной мирными дипломатическими средствами.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал уткой данные о том, что Египет планировал поставить России тысячи ракет. «Это похоже на очередные утки, коих сейчас очень много. Так и надо относиться к таким сообщениям», — сказал представитель Кремля.

До этого сообщалось, что из попавших в сеть документов с разведданными США стало известно о планах Египта в тайне от Запада помочь Москве с ракетами для проведения спецоперации на Украине. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси якобы приказал произвести на египетских военных предприятиях до 40 тысяч ракет и снарядов для отправки в Россию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Госдума приняла поправки об электронных повестках и ограничениях для уклонистов
Главу МИД Германии раскритиковали за многомиллионные траты на внешность
МВФ улучшил прогноз по экономике России
В США рассказали об отставании Европы в космонавтике
В России продлят кредитные каникулы для физлиц и предпринимателей
Рост цен на один вид товаров в ФРГ назвали самым высоким со дня основания страны
Перспективы перезапуска приватизации в России оценили
На российской таможне изъяли около 800 килограммов гашиша из Европы
Госдума приняла закон об ответственности за проникновение на режимные объекты
Визовый центр Италии откроется еще в одном российском городе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.