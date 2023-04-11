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13:12, 11 апреля 2023Бывший СССР

Мэрия Киева захотела перевести пасхальные богослужения в онлайн

Мэрия Киева рекомендовала горожанам провести пасхальные богослужения в онлайн-формате

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Власти Киева рекомендовали горожанам не ходить на пасхальные богослужения, а отдать предпочтение их онлайн-трансляциям. Об этом говорится в Telegram-канале мэрии украинской столицы.

«Городские власти напоминают, что празднование пасхальных праздников в этом году происходит в условиях военного положения, и призывают жителей отдать предпочтение трансляциям богослужений онлайн и помнить о комендантском часе, действующем с 00:00 до 05:00», — говорится в сообщении.

Мэрия также обратилась к религиозным общинам с просьбой ограничить проведение массовых богослужений и обеспечить их онлайн-трансляции.

Ранее в сети появилось видео нападения на православного епископа Ивано-Франковского Никиту возле епархиального управления в Черновцах. Полиция, прибывшая на место, решила не задерживать нападавшего.

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Алевтина Запольская
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