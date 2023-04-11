Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:53, 11 апреля 2023Культура

Вышел трейлер фильма «Питер Пэн и Венди» с Джудом Лоу и дочерью Милы Йовович

Вышел официальный трейлер картины «Питер Пэн и Венди» с Джудом Лоу и дочерью Милы Йовович

В сети появился трейлер фильма «Питер Пэн и Венди» с британским актером Джудом Лоу в роли Капитана Крюка и дочерью Милы Йовович Эвер Андерсон в образе Венди. Видео вышло на официальном YouTube-канале кинокомпании Disney.

Известно, что картина станет игровой интерпретацией оригинального мультфильма Disney «Питер Пэн», созданного в 1953 году по мотивам повести Джеймса Мэтью Барри «Питер и Венди». Художественная лента подробнее расскажет историю девочки Венди, которая присоединяется к мальчику Питеру Пэну в его приключениях на острове Неверленд и битве с пиратом Капитаном Крюком.

Главные роли сыграли артисты Александр Молони, Эвер Андерсон, Джуд Лоу и другие. Премьера фильма состоится 28 апреля 2023 года на стриминговом сервисе Disney+.

Ранее был опубликован официальный трейлер фильма «Барби» с актерами Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. В видеоролике показан кукольный мир под названием Барби-Лэнд, в котором живут Барби и Кены.

Сергей Равин
Обсудить
Последние новости
Пригожин заявил о контроле над 80 процентами Артемовска
Путин пообещал бюджету России дополнительные доходы от экспорта нефти и газа
Названа неочевидная причина появления жира на талии
Российский бездомный предстанет перед судом за домогательство двух девочек
Россияне побили исторический рекорд посещаемости на любимом курорте богачей
Вышел трейлер фильма «Питер Пэн и Венди» с Джудом Лоу и дочерью Милы Йовович
Раскрыта средняя стоимость гостиничного номера в майские праздники в Москве
В России улучшили прогноз развития экономики
Опубликована карта боевых действий на Украине
Американские ученые приостановили участие в эксперименте SIRIUS
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.