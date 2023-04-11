Вышел трейлер фильма «Питер Пэн и Венди» с Джудом Лоу и дочерью Милы Йовович

Вышел официальный трейлер картины «Питер Пэн и Венди» с Джудом Лоу и дочерью Милы Йовович

В сети появился трейлер фильма «Питер Пэн и Венди» с британским актером Джудом Лоу в роли Капитана Крюка и дочерью Милы Йовович Эвер Андерсон в образе Венди. Видео вышло на официальном YouTube-канале кинокомпании Disney.

Известно, что картина станет игровой интерпретацией оригинального мультфильма Disney «Питер Пэн», созданного в 1953 году по мотивам повести Джеймса Мэтью Барри «Питер и Венди». Художественная лента подробнее расскажет историю девочки Венди, которая присоединяется к мальчику Питеру Пэну в его приключениях на острове Неверленд и битве с пиратом Капитаном Крюком.

Главные роли сыграли артисты Александр Молони, Эвер Андерсон, Джуд Лоу и другие. Премьера фильма состоится 28 апреля 2023 года на стриминговом сервисе Disney+.

Ранее был опубликован официальный трейлер фильма «Барби» с актерами Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. В видеоролике показан кукольный мир под названием Барби-Лэнд, в котором живут Барби и Кены.