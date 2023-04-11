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15:16, 11 апреля 2023Культура

Рэпер Pharaoh пнул кроссовок и попал им в лицо фанатке

Рэпер Pharaoh во время концерта пнул со сцены кроссовок и задел им девушку в первом ряду

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский рэпер Pharaoh (настоящее имя — Глеб Голубин) во время концерта пнул со сцены кроссовок в толпу и задел им фанатку. Об этом сообщает «Звук Медиа» со ссылкой на Telegram-канал «Звездач».

Отмечается, что данный случай произошел во время выступления хип-хоп-музыканта в Москве. На видеокадрах, выложенных в Telegram, видно, что Pharaoh был недоволен поступком поклонника, который кинул ему обувь.

Артист пнул кроссовок обратно в зал и задел девушку, находившуюся в первых рядах. Он сразу же извинился перед зрительницей и добавил, что это вышло случайно. «Дорогая, прости меня, пожалуйста. Я клянусь, я этого не хотел», — обратился к фанатке 27-летний исполнитель.

В феврале текущего года Pharaoh намекнул на свадьбу. Музыкант выложил в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) фотографию, на которой его рука лежит поверх женской руки. На безымянных пальцах при этом можно увидеть обручальные кольца. Артист сопроводил пост эмодзи в виде кольца, сердца и бокала.

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Сергей Равин
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