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06:55, 11 апреля 2023Мир

Пресс-секретарь Белого дома вступилась за Байдена и разозлила журналистов

Fox News: пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер разозлила журналистов словами о Байдене
Карин Жан-Пьер

Карин Жан-Пьер. Фото: Chris Kleponis / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер вступилась за президента США Джо Байдена и разозлила журналистов во время брифинга. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Так, Жан-Пьер отрицательно ответила на вопрос одного из журналистов о том, пытается ли администрация «оградить» Байдена от общения с прессой. После этого ее спросили, почему в планах нет официальных пресс-конференций американского президента, на что она ответила репортерам, что Байден «много раз выступал перед всеми вами».

Затем журналисты указали на то, что президент общается с прессой намного меньше, чем его предшественники, и у них давно не было возможности задать вопросы американскому лидеру в официальной обстановке. На это Жан-Пьер сказала, что президент отвечает на большое количество «выкрикиваемых» с мест вопросов. После этого заявления представители СМИ «разразились негодованием», однако пресс-секретарь повторила сказанное ранее.

Ранее телеканал CNN сообщал, что переизбрание Джо Байдена на предстоящих в 2024 году выборах поддерживают менее трети граждан США. По мнению большинства опрошенных, состояние здоровья не позволяет Байдену эффективно выполнять свои обязанности.

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Марина Совина
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