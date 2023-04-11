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17:14, 11 апреля 2023Бывший СССР

Белоруса осудили на семь суток из-за чехла мобильного телефона

Жителя Бреста осудили на семь суток из-за чехла мобильного телефона

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Жителя Бреста осудили на семь суток из-за чехла мобильного телефона. Об этом сообщает в своем Telegram-канале правозащитный центр «Весна».

Решение вынес судья Дмитрий Ковалевич. Сотрудник правоохранительных органов счел использование белорусом Юрием Лысюком чехла для смартфона одиночным пикетом. При этом не уточняется, что именно было изображено на чехле.

Ранее жителя деревни Куршиновичи Брестской области Белоруссии Александра Плескацевича осудили на два года «домашней химии» — наказания, которое связано с ограничением свободы — за признание в любви политику Светлане Тихановской и красно-белые надписи на стенах. Мужчина объяснил, что нанес рисунки «для красоты», так как ему нравится красно-белое сочетание цветов. Он подчеркнул, что, скорее, поддерживает действующую власть, чем оппозицию.

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Алевтина Запольская
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