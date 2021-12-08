Белоруса осудили за признание в любви Тихановской

Жителя деревни Куршиновичи Брестской области Белоруссии Александра Плескацевича осудили на два года «домашней химии» — наказания, которое связано с ограничением свободы — за признание в любви политику Светлане Тихановской и красно-белые надписи на стенах. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Согласно материалам дела, с 1 по 28 августа 2021 года Плескацевич нанес надписи и рисунки белого и красного цветов на опоры линий электропередачи, стены своего дома и установленные у въезда в деревню деревянные кресты.

Кроме того, он сделал на столбе рядом со своим домом надпись: «Света, я вас люблю». «Таким образом я хотел показать, что кандидат в президенты 2020 года Светлана Тихановская мне нравится как женщина», — объяснил свои действия следователю подсудимый. Мужчина объяснил, что нанес рисунки «для красоты», так как ему нравится красно-белое сочетание цветов. Он подчеркнул, что скорее поддерживает действующую власть, чем оппозицию.

Адвокат Плескацевича сообщил, что у его подзащитного есть признаки психического заболевания. Мужчина официально безработный, лечился от алкогольной зависимости. На суде он не признал свою вину.

После президентских выборов в августе 2020 года белорусские власти возбудили десятки уголовных дел против представителей оппозиции, журналистов и правозащитников. Многие из них, как и рядовые участники демонстраций, были отправлены в СИЗО, несколько десятков человек получили реальные сроки за свою деятельность.

