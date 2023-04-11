Российским компаниям предложили приготовиться к росту взносов в бюджет

ВШЭ: единовременный взнос российских компаний в бюджет увеличат до 470 миллиардов рублей

Единовременный взнос российских компаний в бюджет окажется значительно выше того объема, что был озвучен правительством ранее. К такому выводу пришли эксперты Центра экономической экспертизы института государственного и муниципального управления (ИГМУ) НИУ ВШЭ, пишут «Известия».

Они предложили компаниям готовиться к итоговой сумме в 470 миллиардов рублей, которую придется заплатить во втором полугодии. Официальная оценка в настоящее время составляет 300 миллиардов рублей.

В начале года сумма налога на непредвиденную прибыль, полученную в 2021-2022 годах, обозначалась на уровне 200 миллиардов рублей. Однако по состоянию на середину апреля финальная ставка не определена. Ранее министр финансов Антон Силуанов указывал, что решение примут после того, как компании сдадут декларации по налогу на прибыль.

Авторы исследования полагают, что целевую сумму взноса обеспечат с помощью ставки 3,2 процента. Эта цифра получена на основе анализа данных Росстата о финансовом результате прибыльных организаций и финансовой отчетности компаний. Однако в дальнейшем для каждой организации, которая должна будет перевести средства в бюджет, проведут индивидуальный расчет по данным налоговых деклараций. Именно это, полагает сотрудник ИГМУ Илья Гуленков, позволит увеличить сборы.

Член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян согласился с мнением, что реальный платеж окажется выше запланированного. По его мнению, чем больше средств поступит в бюджет, тем лучше для него, но существенного влияния эти сборы не окажут, а исправит ситуацию с дефицитом только повышение нефтегазовых доходов.

По оценкам ИГМУ, до 85 процентов поступлений обеспечат отрасли, связанные с добычей и экспортом природных ресурсов. На предприятия обрабатывающей промышленности, в основном химические и металлургические производства, придется 41 процент, на финансы и страхования — 30 процентов.

Гуленков отмечает, что разовый взнос в бюджет не является уникальной для России идеей. За последние два года такой сбор платили в восьми странах, в том числе в ЕС и в Великобритании. Однако эффективность этого инструмента по-прежнему под вопросом, поскольку он негативно сказывается на инвестиционной активности.

В феврале глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин призывал как можно скорее утвердить окончательную формулу расчета налога на непредвиденную прибыль. По его словам, каждый месяц дискуссии приведет к росту сборов на 50-100 миллиардов рублей. В свою очередь глава Минфина Антон Силуанов на съезде РСПП в марте призывал предпринимателей не скупиться ради взносов в бюджет.