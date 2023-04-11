В Южной Корее назвали подделкой документы о прослушке разведкой США

Политик Ким: Южная Корея считает подделкой часть документов о прослушке разведкой США

Южная Корея и Соединенные Штаты считают поддельными большую часть опубликованных данных о прослушке американской разведкой южнокорейских чиновников. Об этом заявил первый замглавы Управления национальной безопасности при южнокорейском президенте Ким Тхэ Хе. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Кима, потребуется время, чтобы установить виновников произошедшего, и этот случай только укрепит доверие между союзниками. Он отметил, что южнокорейские власти провели внутреннюю оценку инцидента, правительство США со своей стороны также все это время вело расследование.

Утром 11 апреля министры двух стран провели телефонные переговоры, и мнение обеих сторон совпадает. «Большая часть опубликованной информации сфабрикована. Но это проблема США», — заявил Ким, отметив, что Соединенные Штаты через министерство юстиции будут искать заказчика и восстанавливать ход событий.

Американские следователи рассматривают четыре основные причины массовой утечки данных разведки и Пентагона в США, и одной из них названо недовольство сотрудника. Экс-заместитель помощника министра обороны США по Ближнему Востоку Майкл Малрой заявил, что утечка произошла именно в Соединенных Штатах, поскольку большая часть слитых документов находится в их руках.