США пообещали разместить в Польше несколько тысяч военных

Премьер Моравецкий: США пообещали разместить в Польше дополнительно несколько тысяч солдат

Вице-президент США Камала Харрис пообещала разместить в Польше дополнительно несколько тысяч военных. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, пишет РИА Новости.

«Госпожа вице-президент сказала об усилении постоянного присутствия в Польше <...> Я очень рад, что госпожа вице-президент не только заявила о дополнительных нескольких тысячах солдат, но и о строительстве базы и складов для американской техники и вооружения», — подчеркнул политик по итогам встречи с Харрис.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в страну прибыли истребители F-22 Raptor из США. «В Польше приземлились американские истребители F-22 Raptor. Одни из самых современных в мире самолетов будут взаимодействовать с польскими пилотами, продолжая поддержку восточного фланга альянса», — сообщил он.