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23:39, 11 апреля 2023Мир

США пообещали разместить в Польше несколько тысяч военных

Премьер Моравецкий: США пообещали разместить в Польше дополнительно несколько тысяч солдат
Матеуш Моравецкий

Матеуш Моравецкий. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Вице-президент США Камала Харрис пообещала разместить в Польше дополнительно несколько тысяч военных. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, пишет РИА Новости.

«Госпожа вице-президент сказала об усилении постоянного присутствия в Польше <...> Я очень рад, что госпожа вице-президент не только заявила о дополнительных нескольких тысячах солдат, но и о строительстве базы и складов для американской техники и вооружения», — подчеркнул политик по итогам встречи с Харрис.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в страну прибыли истребители F-22 Raptor из США. «В Польше приземлились американские истребители F-22 Raptor. Одни из самых современных в мире самолетов будут взаимодействовать с польскими пилотами, продолжая поддержку восточного фланга альянса», — сообщил он.

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Марина Совина
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