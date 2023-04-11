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15:33, 11 апреля 2023Россия

Госдума одобрила поправку о возможности зачисления в запас без личной явки

Госдума одобрила поправку о возможности зачисления в запас без личной явки

Фото: Кошелев Илья / news.ru / Globallookpress.com

Государственная Дума одобрила поправку, согласно которой без личной явки человека может осуществляться его зачисление в запас. Это следует из трансляции заседания, которая ведется на сайте «Дума ТВ».

«При наличии у военных комиссариатов соответствующих оснований зачисление в запас граждан, обязанных состоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки на основании сведений о гражданах», — сказано в поправке.

Подобная норма не будет распространяться на граждан, которые проходят военную службу и имеют воинские звания офицеров в запасе СВР и ФСБ.

Нижняя палата парламента также одобрила поправку о создании единого реестра воинского учета. Предполагается, что повестка будет считаться врученной через семь дней после того, как ее разместят в таком реестре.

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Анастасия Шейкина
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