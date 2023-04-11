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12:17, 11 апреля 2023Россия

В Госдуме рассказали о последствиях для игнорирующих повестки на «Госуслугах»

Депутат Луговой сообщил об ограничениях для игнорирующих повестки на «Госуслугах»

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

На игнорирующих повестки на «Госуслугах» будут накладываться различные ограничения. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил депутат Госдумы Андрей Луговой, чьи слова приводит Telegram-канал Shot.

На вопрос журналиста, обязательно ли заходить ежедневно на портал и проверять наличие повесток, депутат ответил, что такой обязанности нет.

«Совершенно верно. Но в том случае, если вы в итоге не зашли туда через неделю, через две или через полгода вы, соответственно, будете подвергаться определенным ограничениям, которые описаны в законопроекте», — пояснил парламентарий.

Кроме того, гипотетическую ситуацию, когда человек оказался в тайге без доступа к интернету, депутат назвал не страшной, так как гражданин, по его мнению, все равно когда-нибудь зайдет в сеть.

Нижняя палата парламента 11 апреля планирует рассмотреть соответствующий законопроект. В нем предлагается приравнять электронные повестки к традиционным как имеющие равную юридическую силу — военнообязанные смогут получить повестки как через личный кабинет на портале «Госуслуги» , так и в МФЦ. Электронная повестка будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнобязанного.

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Никита Абрамов
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