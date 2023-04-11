В Госдуме рассказали о последствиях для игнорирующих повестки на «Госуслугах»

Депутат Луговой сообщил об ограничениях для игнорирующих повестки на «Госуслугах»

На игнорирующих повестки на «Госуслугах» будут накладываться различные ограничения. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил депутат Госдумы Андрей Луговой, чьи слова приводит Telegram-канал Shot.

На вопрос журналиста, обязательно ли заходить ежедневно на портал и проверять наличие повесток, депутат ответил, что такой обязанности нет.

«Совершенно верно. Но в том случае, если вы в итоге не зашли туда через неделю, через две или через полгода вы, соответственно, будете подвергаться определенным ограничениям, которые описаны в законопроекте», — пояснил парламентарий.

Кроме того, гипотетическую ситуацию, когда человек оказался в тайге без доступа к интернету, депутат назвал не страшной, так как гражданин, по его мнению, все равно когда-нибудь зайдет в сеть.

Нижняя палата парламента 11 апреля планирует рассмотреть соответствующий законопроект. В нем предлагается приравнять электронные повестки к традиционным как имеющие равную юридическую силу — военнообязанные смогут получить повестки как через личный кабинет на портале «Госуслуги» , так и в МФЦ. Электронная повестка будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете военнобязанного.