В Госдуме уточнили новые правила вручения повесток

Картаполов: электронные повестки будут дублировать традиционные

Электронные оповещения от военкоматов будут дублировать традиционные повестки. Об этом во вторник, 11 апреля, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его слова приводит ТАСС.

«Предлагаем сохранить традиционные способы оповещения — через бумажные повестки, через работодателя. Также вводятся оповещения заказными почтовыми отправлениями. И предлагается возможность дублировать эти повестки в электронном виде», — объяснил Картаполов.

Он добавил, что электронные повестки военнообязанные граждане смогут получить через личный кабинет, через портал госуслуг или в МФЦ. Все виды повесток будут иметь одинаковую юридическую силу.

Госдума 11 апреля рассмотрит законопроект о едином реестре военнообязанных — он призван исправить в воинском учете недостатки, выявленные в 2022 году. Также законопроект предполагает ограничения для уклонистов от призыва.

Таким образом, если призывник «делает вид, что не получает повестку», то он будет обязан в течение двух недель после начала следующего призыва явиться в военный комиссариат. Картаполов отметил, что если призывник этого не сделает, ему придет уведомление о запрете на выезд за пределы страны. Затем могут последовать запрет на сделки с недвижимостью, на управление транспортными средствами и другие ограничительные меры.