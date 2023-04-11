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22:58, 11 апреля 2023Бывший СССР

Пушилин заявил об улучшении позиций на двух направлениях

Врио главы ДНР Пушилин заявил об улучшении позиций на угледарском и марьинском направлении
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире Первого канала заявил об улучшении позиций на двух направлениях — угледарском и марьинском.

«Если брать марьинское направление, то здесь ситуация развивается более динамично и здесь можно говорить об очень серьезных <…> улучшениях позиций», — сказал Пушилин в эфире Первого канала.

Ранее Пушилин сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России существенно улучшили позиции в ДНР, продвинуться удалось на марьинском и горловском направлении в окрестностях Донецка.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Марина Совина
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