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19:03, 11 апреля 2023Экономика

В России заявили о нехватке рабочих рук

Путин: в России не хватает рабочих рук по многим направлениям

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В России не хватает рабочих рук по многим направлениям. Об этом заявил президент Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам. Его слова приводит РБК.

По словам президента, по многим направлениям просто не хватает рук, несмотря на то, что безработица находится на исторически минимальном уровне. Для решения этой проблемы он предложил использовать кадровый потенциал регионов, где сохраняется высокий уровень безработицы.

Еще в феврале, выступая с посланием к Федеральному собранию, президент подчеркивал, что Россия смогла добиться снижения безработицы. По его словам, рынок труда стал более комфортным.

Как говорила вице-премьер Татьяна Голикова, число зарегистрированных безработных в России сократилось с начала 2023 года на 23 тысячи и сейчас составляет 541 тысячу человек. На начало апреля число работников в простое составляет 32 тысячи человек, это на 51 тысячу меньше, чем в начале текущего года. Кроме того, на 37 тысяч снизилось число работающих неполное время, оно составляет 39 тысяч человек.

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Платон Щукин
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