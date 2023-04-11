В ЛНР рассказали о рейдах киевских спецслужб по домам мирного населения

Марочко: спецслужбы Киева участили рейды по домам мирных граждан на купянском направлении

Спецслужбы Киева проводят рейды по домам по домам мирного населения на купянском направлении в прифронтовых населенных пунктах. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его данным, рейды проводят представители МВД и Службы безопасности Украины (СБУ). В частности, спецслужбы собирают информацию о наличии родственников в новых регионах России, а также сведения о планах мирных граждан посетить там церкви и кладбища.

Ранее Андрей Марочко заявил о нехватке солдат ВСУ на купянском направлении. По его словам, украинская армия компенсирует уменьшение численности личного состава дальнобойными огневыми средствами.