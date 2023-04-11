В России захотели создать реестр электронных повесток

Реестр электронных повесток с автоматическим вручением захотели создать в Госдуме

Реестр электронных повесток с автоматическим вручением захотели создать в Госдуме. Это следует из опубликованного на официальном портале Госдумы текста законопроекта о едином реестре военнообязанных.

По данным агентства, опубликованные в реестре повестки будут считаться врученными спустя семь дней после появления в списке.

Госдума 11 апреля рассмотрит законопроект о едином реестре военнообязанных — он призван исправить в воинском учете недостатки, выявленные в 2022 году. Предлагается приравнять электронные повестки к традиционным как имеющие равную юридическую силу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнял, что поправки о едином реестре призывников связаны не с мобилизацией, а с воинским учетом.