Немецкая журналистка Шварцер призвала Зеленского не провоцировать Россию

Немецкая журналистка и публицистка Алиса Шварцер призвала президента Украины Владимира Зеленского не провоцировать Россию. Ее слова передает издание Exxpress.

Шварцер отметила, что риторика Зеленского носит провокативный характер. «Такой подстрекательский язык недопустим! Если сейчас Украина нападет на Крым, что станет пересечением красной черты России, то я боюсь представить, каков будет ответ Кремля», — высказалась журналистка. По ее мнению, в результате все западные страны будут в эпицентре мировой войны.

Публицистка также раскритиковала военную помощь Запада Украине. Она выразила мнение, что снабжение Киева вооружением не спасает жизни, а убивает.

В феврале Зеленский пожаловался на нежелание Германии помогать Киеву оружием. По его словам, канцлера Германии Олафа Шольца «приходится заставлять помогать Украине и постоянно убеждать его, что эта помощь нужна не нам, а всей Европе». Канцлер назвал заявление украинского лидера смешным и посчитал, что «нет смысла стонать о масштабах немецкого участия».