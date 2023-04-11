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20:05, 11 апреля 2023Среда обитания

Названы самые активные покупатели жилья в Турции

Turk.Estate: самыми активными покупателями жилья в Турции в марте стали москвичи
СюжетНаселение России:

Фото: Mariia Forest / Unsplash

По итогам марта 2023 года самыми активными покупателями недвижимости в Турции среди населения городов-миллионников России стали жители Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили эксперты портала Turk.Estate.

По данным специалистов, доля запросов от жителей столицы относительно общего количества обращений граждан из крупных городов страны составила 55,72 процента. Они добавили, что по сравнению с июнем 2022 года показатель марта 2023-го оказался ниже на 61,24 процента.

Вторым в списке наиболее активных покупателей жилья в Турции эксперты назвали петербуржцев, на которых пришлось 14,96 процента от всех запросов из городов-миллионников России. Замкнули тройку казанцы с долей в 5,17 процента.

Специалисты отметили, что относительно июня 2022-го в марте текущего года спрос на недвижимость в Турции со стороны жителей крупнейших городов России упал на 61,41 процента. Самое сильное снижение интереса к жилью в зарубежной стране за указанный период было зафиксировано среди ростовчан. Отрицательная динамика числа запросов составила 71,46 процента. В результате доля обращений жителей Ростова-на-Дону в связи с намерением купить недвижимость в Турции установилась на уровне в 1,37 процента.

В апреле эксперты Easyhome Turkey пришли к выводу, что москвичи отвернулись от недвижимости в Стамбуле. По их данным, в январе-феврале 2023 года спрос на покупку жилья там со стороны жителей российской столицы снизился на 17,79 процента год к году.

Полина Кислицына
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