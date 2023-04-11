В Австралии отреагировали на утечку разведданных США

Глава Минобороны Австралии Кемпбелл назвал утечку разведданных США серьезным инцидентом

Утечка разведданных США в связи с публикацией в сети документов Пентагона является серьезным инцидентом. С таким комментарием выступил глава Минобороны Австралии Ангус Кемпбелл, передает Reuters.

«Вопрос обеспечения безопасности информации имеет решающее значение», — сказал он, подчеркнув, что это особенно необходимо для поддержания доверительных отношений между «союзниками и партнерами», с которыми Австралия рассчитывает «углублять свое взаимодействие».

Об утечке секретных документов Пентагона по конфликту на Украине стало известно 7 апреля. По данным NYT, в материалах, датированных началом марта, содержится описание состояния Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии. Позже СМИ сообщили, что в сети оказались еще около сотни секретных документов США.