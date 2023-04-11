Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:25, 11 апреля 2023Мир

В Австралии отреагировали на утечку разведданных США

Глава Минобороны Австралии Кемпбелл назвал утечку разведданных США серьезным инцидентом

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Утечка разведданных США в связи с публикацией в сети документов Пентагона является серьезным инцидентом. С таким комментарием выступил глава Минобороны Австралии Ангус Кемпбелл, передает Reuters.

«Вопрос обеспечения безопасности информации имеет решающее значение», — сказал он, подчеркнув, что это особенно необходимо для поддержания доверительных отношений между «союзниками и партнерами», с которыми Австралия рассчитывает «углублять свое взаимодействие».

Об утечке секретных документов Пентагона по конфликту на Украине стало известно 7 апреля. По данным NYT, в материалах, датированных началом марта, содержится описание состояния Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии. Позже СМИ сообщили, что в сети оказались еще около сотни секретных документов США.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Стало известно об обещании Зеленского отдать Польше западные области Украины
ФСБ показала видео задержания собиравшегося воевать за ВСУ россиянина
США заподозрили ОАЭ в помощи России в обходе санкций
МИД Японии назвал Южные Курилы «незаконно оккупированными» Россией
Названы самые частые ошибки при самостоятельном бронировании тура
Марочко рассказал о попытках ВСУ ввести в заблуждение российскую радиоразведку
Судье Арбитражного суда Алтайского края дали 13 лет за получение крупных взяток
Не брившая подмышки несколько лет блогерша ответила на критику хейтеров
Нейросеть подготовила мирный договор по Украине
Названа самая опасная поза в сексе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.