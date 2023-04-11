Названы округа Москвы с увеличившимся количеством жилья на продажу

«Метриум»: предложение в новостройках больше всего выросло в Юго-Западном округе

К концу первого квартала 2023 года сильнее всего среди административных округов Москвы предложение жилья в новостройках выросло в Юго-Западном. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные компании «Метриум».

В сравнении с аналогичным периодом 2022 года предложение в этом округе выросло в 3,7 раза. Округом с увеличившимся количеством жилья на продажу также назвали Северо-Восточный, где предложение выросло в два раза. Топ-3 списка замкнул Южный округ с динамикой в 87 процентов.

Ниже в списке расположились Новомосковский и Восточный округа, где предложение увеличилось на 68,3 процента и на 51,8 процента соответственно. При этом за год показатель снизился в Юго-Восточном округе — отрицательная динамика достигла 18,3 процента.

Ранее эксперты компании «Метриум» выяснили, что по итогам первого квартала 2023 года среди административных округов Москвы новостройки больше всего подорожали в Юго-Восточном. Стоимость квадратного метра выросла на 6,9 процента.