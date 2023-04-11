Фанатка пробралась в номер чемпиона по настольному теннису и украла его трусы

Фанатка в Пекине украла у китайского чемпиона по настольному теннису Фана нижнее белье

Полиция Пекина начала расследование после заявления о краже со взломом от Фана Жендонга, чемпиона мира по настольному теннису. Как сообщает South China Morning Post (SCMP), в комнату спортсмена пробралась фанатка и украла его нижнее белье.

В китайской социальной сети Weibo Фан рассказал подписчикам, что поклонница преследовала его несколько дней и в итоге пробралась в его номер в отеле и вынесла оттуда трусы кумира. Женщине удалось стянуть электронный ключ от комнаты мужчины на стойке администрации. Спортсмен сообщил, что момент ее попадания в номер зафиксировали камеры наблюдения, а свидетелями преступления стали горничные отеля.

В настоящее время Фан считается лучшим игроком в настольный теннис в мужском одиночном разряде по версии Международной федерации настольного тенниса. Китайский спортсмен пользуется на родине огромной популярностью, а вокруг его персоны сложились фанатские сообщества.

Я много раз просил своих фанатов не терять голову, уважать мои личные границы и бойкотировать культуру фэндомов. Этот неприятный инцидент очень мне навредил. Чтобы гарантировать собственную безопасность, я принял решение прекратить личное общение с фанатами, это распространяется на получение писем и посылок от них Фан Жендонг чемпион по настольному теннису

Фан попросил поклонников болеть за него на соревнованиях, но не нарушать его приватность. Спортсмен уже не в первый раз страдает от преследования одержимых фанатов. В 2021 году группа его поклонниц парализовала работу аэропорта в Гуангдонге в момент его посадки на рейс. Девушки хотели получить автографы и требовали позировать для фото.

Ранее сообщалось об угрозах, которые получали девушки-близнецы, похожие на Ариану Гранде. Фанаты угрожали близнецам расправой за копирование кумира.

