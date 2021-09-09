Похожие на знаменитую певицу сестры-близнецы пожаловались на угрозы ее фанатов

Сестры-близнецы из канадской провинции Онтарио, похожие на певицу Ариану Гранде, пожаловались на угрозы ее фанатов. Своей историей они поделились с LADBible.

20-летние Маккенна и Тейлор Паттерсон-Холл начали выкладывать свои видео в сеть еще пять лет назад, однако с 2019 года они стали подражать стилю знаменитой певицы. Сестры настолько похожи на поп-звезду, что модные бренды предлагали им участвовать в рекламных компаниях.

Сами девушки считают, что не копируют стиль исполнительницы, а только вдохновляются им. «Многие говорили, что мы очень похожи на Ариану Гранде, хотя нам кажется, что сходство не такое уж большое», — рассказала Тейлор.

Однако несмотря на то, что у Маккены и Тейлор есть круг преданных поклонников, фанаты певицы обрушились на девушек с критикой за копирование их кумира. «Некоторые фанаты Арианы Гранде ненавидят нас. Они угрожают нам расправой и пытаются доказать, что мы какие-то неправильные», — поделилась Тейлор.

Сестры рассказали, что удивлены столь «токсичной» реакцией на их ролики, потому что никому не вредят, а то, как они выглядят, — их личное дело. Тейлор добавила, что единственная косметика, которой они пользуются, чтобы стать более похожими на Гранде, — это тональный крем, потому что у них очень светлая кожа.

Ранее сообщалось, что в Австралии сестры, которых называют «самыми одинаковыми близнецами в мире», обручились с одним возлюбленным на двоих. Обе встречаются со своим избранником уже девять лет и теперь решили пожениться.