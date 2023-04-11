Мишустин призвал добиваться независимости России в технологиях

Премьер Мишустин заявил о необходимости добиваться независимости России в технологиях

Премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии «Укрепление технологического суверенитета» заявил о необходимости добиваться независимости страны в технологиях. Об этом сообщается на сайте Первого канала.

По его словам, Россия должна постепенно преодолевать зависимость от импортных разработок и наладить у себя выпуск критически значимой продукции.

«Для сохранения устойчивости важнейших отраслей необходимо за короткий срок обеспечить высокую степень независимости в создании технологий, разработок и инженерных решений, освоить выпуск практически всей критически значимой продукции», — призвал Мишустин правительство, подчеркнув, что это следует делать на основе собственных ресурсов и компетенций.

Как отметил глава кабмина, в этой связи нужно усилить производственный, кадровый, научный потенциал страны, наращивать производственные мощности, массово запускать нужные производства, открывать высокотехнологичные предприятия, активно развивать ключевые отрасли, в том числе машиностроительный, энергетический, химический комплексы, авиа- и судостроение, агро- и биотехнологии. Также важно добиваться лидерства в сфере искусственного интеллекта, робототехники, беспилотных систем и по ряду других инновационных направлений.

Ранее сообщалось, что правительство сформировало новый перечень важных направлений технологического развития России до 2030 года. В него вошли десять «сквозных технологий» и восемь направлений промышленного развития. Разработку концепции технологического развития на ближайшие семь лет курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Команда уже выбрала 18 направлений из предложений Минэкономразвития и Минпромторга.

В июле прошлого года президент России Владимир Путин назвал опережающее развитие и прорывные технологии залогом преодоления всех трудностей.