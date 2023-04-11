Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:14, 11 апреля 2023Россия

Пассажиры нашли в одном из вагонов поезда тело россиянина

В плацкартном вагоне поезда Санкт-Петербург — Самара пассажиры нашли тело мужчины
СюжетПожар в Москве:

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В поезде Санкт-ПетербургСамара пассажиры нашли тело мужчины. Об этом сообщили в Сызранском линейном отделе МВД на транспорте, пишет 63.ru.

По данным министерства, погибшим оказался мужчина из Тольятти в возрасте 35 лет, который возвращался на поезде домой. Пассажиры нашли тело в плацкартном вагоне и вызвали скорую. Прибывшие на привокзальную площадь станции Сызрань-1 медики зафиксировали смерть россиянина.

Следователи выясняют обстоятельства гибели россиянина, начата проверка. Других подробностей о происшествии пока нет.

Ранее в Москве при пожаре в электричке на станции Ростокино погиб человек, площадь пожара составила семь квадратных метров. Задымление началось в хвостовом вагоне поезда, который следовал из Александрова в Москву.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В Госдуме заявили об отсутствии планов проводить мобилизацию
Жена звезды Comedy Club высказалась о ревности к другим девушкам
В Москве женщина обнаружила в квартире тело дочери
В США призвали начать спецоперацию в Мексике
Стало известно о захвате православного храма в Хмельницком
Стали известны планы «Зенита» в случае ухода натурализованных бразильцев
В России подросток на мотоцикле с неисправной фарой насмерть сбил человека
Кайли Дженнер обругали за пошлые фото во время Пасхи
Российским компаниям предложили приготовиться к росту взносов в бюджет
В Польше создадут логистический тыл НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.