Пассажиры нашли в одном из вагонов поезда тело россиянина

В плацкартном вагоне поезда Санкт-Петербург — Самара пассажиры нашли тело мужчины

В поезде Санкт-Петербург — Самара пассажиры нашли тело мужчины. Об этом сообщили в Сызранском линейном отделе МВД на транспорте, пишет 63.ru.

По данным министерства, погибшим оказался мужчина из Тольятти в возрасте 35 лет, который возвращался на поезде домой. Пассажиры нашли тело в плацкартном вагоне и вызвали скорую. Прибывшие на привокзальную площадь станции Сызрань-1 медики зафиксировали смерть россиянина.

Следователи выясняют обстоятельства гибели россиянина, начата проверка. Других подробностей о происшествии пока нет.

Ранее в Москве при пожаре в электричке на станции Ростокино погиб человек, площадь пожара составила семь квадратных метров. Задымление началось в хвостовом вагоне поезда, который следовал из Александрова в Москву.