Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:29, 11 апреля 2023Россия

В Госдуме заявили о росте числа террористических преступлений в России

Депутат Госдумы Пискарев заявил, что в России выросло число террористических преступлений

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В России выросло число совершенных террористических преступлений. Об этом заявил депутат Госдумы Василий Пискарев, его слова приводят «Известия».

По словам парламентария, с 2021 по 2022 годы число таких преступлений выросло почти на 100 случаев. Пискарев отметил, что это сигнализирует о необходимости ужесточения наказания за терроризм.

«В 2021 году их было 2136, в 2022 году — уже 2233 преступления. Такая тенденция свидетельствует о том, что имеющееся наказание не является останавливающим фактором для потенциальных террористов, а ущерб стране и людям велик», — приводит издание слова члена нижней палаты российского парламента.

По заявлению Пискарева, при ужесточении наказания за терроризм у преступников будет «перспектива провести безрадостный остаток жизни в условиях особого режима содержания».

7 апреля сообщалось, что в Госдуму внесут поправки, ужесточающие наказание за терроризм. В том числе будет расширен перечень составов с пожизненным лишением свободы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
В Белом доме прокомментировали подлинность слитых документов
Полицию захотели отстранить от обеспечения военного призыва
В Петербурге подростки толпой разгромили автобус и попали на видео
Венгрия продлила соглашение с Россией о дополнительных поставках газа
В Дании не исключили оперативного принятия решения по истребителям Украине
Путин созвонился с президентом Узбекистана и обсудил с ним экономику
Российская таможня после атаки хакеров перешла на бумагу
В России произошло землетрясение
Госдума одобрила законопроект о запрете продажи вейпов и жидкостей детям
Популярный модный блогер раскрыл изнанку работы с Собчак и назвал ее хамкой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.