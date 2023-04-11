В Госдуме заявили о росте числа террористических преступлений в России

Депутат Госдумы Пискарев заявил, что в России выросло число террористических преступлений

В России выросло число совершенных террористических преступлений. Об этом заявил депутат Госдумы Василий Пискарев, его слова приводят «Известия».

По словам парламентария, с 2021 по 2022 годы число таких преступлений выросло почти на 100 случаев. Пискарев отметил, что это сигнализирует о необходимости ужесточения наказания за терроризм.

«В 2021 году их было 2136, в 2022 году — уже 2233 преступления. Такая тенденция свидетельствует о том, что имеющееся наказание не является останавливающим фактором для потенциальных террористов, а ущерб стране и людям велик», — приводит издание слова члена нижней палаты российского парламента.

По заявлению Пискарева, при ужесточении наказания за терроризм у преступников будет «перспектива провести безрадостный остаток жизни в условиях особого режима содержания».

7 апреля сообщалось, что в Госдуму внесут поправки, ужесточающие наказание за терроризм. В том числе будет расширен перечень составов с пожизненным лишением свободы.