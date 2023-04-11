Россиянин посетил курорт Таиланда и назвал его полным разочарованием

Читатель «Дзена» посетил Паттайю и описал курорт словами «все ради бабла, ради туристов»

Россиянин посетил Паттайю в Таиланде и назвал курорт полным разочарованием, описав его фразой «все ради бабла, ради туристов». Впечатлениями от отпуска он поделился с порталом «Тонкости туризма», его отзыв был опубликован на платформе «Дзен».

По словам туриста, путевка в марте на семь ночей с проживанием в отеле категории три звезды Sunshine Vista обошлась ему в 81 тысячу рублей. «Как я ни пытался проникнуться настроением, у меня не получилось. Абсолютно ничего не впечатляло: ни достопримечательности, ни еда, ни атмосфера. Почему это направление так популярно, мне непонятно», — высказался читатель портала.

Так, путешественник отметил, что больше всего в Паттайе ему не понравились достопримечательности. Он уточнил, что из-за большого количества туристов на холме Будды и в храме Истины не возникает «ощущения святости» — хочется сделать одно фото и поехать дальше.

«Еще одна расписная достопримечательность — тусовочная улица Walking Street. Улица греха: стриптиз, девушки (и мальчики) легкого поведения, легалайз, вечеринки до утра, — рассказал он. — Тут, опять же, все для туристов, все напоказ. Часть злачных баров и популярных раньше мест закрылись, прежнего бешеного спроса и интереса у людей уже нет».

Кроме того, россиянин раскритиковал пляжный отдых на курорте. По его словам, воды Сиамского залива не самые чистые, а пляжи оставляют желать лучшего. Единственным плюсом путешественник назвал тайскую кухню. «Морепродукты вкусные и дешевые, подтверждаю, да и фруктовое изобилие, тоже очень радует и вкусовые рецепторы, и кошелек. Но лететь из-за этого, мне кажется, не стоит. Я, конечно, еще не был на других курортах, но мне кажется, что там то же самое, только в более красивой упаковке», — заключил путешественник.

Ранее в апреле туроператоры перечислили россиянам полезные лайфхаки по экономии на отдыхе в Таиланде. Так, при покупке проездных документов стоит обращать внимание на день недели. Вылеты по средам, пятницам и субботам всегда покупают в первую очередь, и минимальные тарифы заканчиваются очень быстро