Россияне резко расхотели жить в трех популярных странах

Tranio: спрос россиян на недвижимость в Болгарии, Чехии и Италии сократился в пять раз

Россияне резко расхотели жить в Болгарии, Чехии и Италии — по итогам первого квартала 2023 года спрос на недвижимость в этих странах сократился в пять раз по сравнению с аналогичным периодом в 2022-м. Такие данные приводит коммерческий директор компании Tranio Елена Милишенкова, пишет ТАСС.

«В некогда популярной Болгарии в первом квартале 2023 года отмечается снижение активности русскоязычных покупателей в 5,8 раза. В Чехии активность снизилась в 5,3 раза, в Италии — в 5 раз», — уточнила специалистка. Милишенкова пояснила, что снижение интереса к объектам в этих странах связано с сокращением полетной программы в Европу — добираться из России приходится с несколькими пересадками.

Эксперт добавила, что в перечисленных государствах также нельзя получить гражданство за инвестиции, как, например, в Испании или Турции — это тоже сказывается на спросе на недвижимость. В некоторых странах в 2023 году такие программы были закрыты, подчеркнула эксперт. Так, Португалия прекратила выдачу «золотых виз» за покупку недвижимости, и спрос россиян в первом квартале 2023 года упал на 26 процентов. В Черногории после прекращения предоставления гражданства за инвестиции в ее экономику спрос россиян снизился на 17 процентов.

При этом спрос россиян на покупку жилья в Объединенных Арабских Эмиратах резко вырос — в феврале 2023 года он оказался на 120 процентов больше, чем в аналогичном месяце 2022-го. Относительно февраля 2021-го интерес россиян к объектам в ОАЭ вырос в шесть раз (на 540,4 процента), отмечают специалисты. Однако помесячная динамика оказалась отрицательной — по сравнению с январем 2023-го спрос упал на 22,3 процента. По словам аналитиков, это первое снижение с ноября 2022-го.