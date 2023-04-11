В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена сразу в нескольких областях Украины ночью с 10 на 11 апреля. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Тревожные сигналы раздались в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях, а также подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области.

9 апреля сообщалось о взрыве в Киевской области, в результате которого начался пожар. При этом информации о каких-либо прилетах со стороны российских военных не было, а также в области не объявляли воздушную тревогу.

Ранее газета The Washington Post (WP) со ссылкой на утекшие секретные документы американских военных и разведки сообщила, что системы противовоздушной обороны (ПВО) среднего радиуса, имеющиеся у Вооруженных сил Украины (ВСУ), исчерпают свои возможности к 23 мая. Как уточнили в Пентагоне, украинские военные способны устоять «еще против двух-трех волн ударов».