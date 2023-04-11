Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:22, 11 апреля 2023Бывший СССР

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Воздушная тревога объявлена сразу в нескольких областях Украины ночью с 10 на 11 апреля. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Тревожные сигналы раздались в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях, а также подконтрольных Киеву частях ДНР и Запорожской области.

9 апреля сообщалось о взрыве в Киевской области, в результате которого начался пожар. При этом информации о каких-либо прилетах со стороны российских военных не было, а также в области не объявляли воздушную тревогу.

Ранее газета The Washington Post (WP) со ссылкой на утекшие секретные документы американских военных и разведки сообщила, что системы противовоздушной обороны (ПВО) среднего радиуса, имеющиеся у Вооруженных сил Украины (ВСУ), исчерпают свои возможности к 23 мая. Как уточнили в Пентагоне, украинские военные способны устоять «еще против двух-трех волн ударов».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Подвигина
Обсудить
Последние новости
Боец «Вагнера» рассказал о заброске Киевом солдат в Артемовск
Мальчики собрали десятки острых шурупов с футбольного поля в Москве
Военкоры показали продолживший движение после попадания российский танк
На Украине предсказали сокращение населения страны
Полковник запаса предрек провал контрнаступления ВСУ
Cтало известно о сомнениях США в успехе контрнаступления ВСУ
В России обвинили Запад в нежелании расследовать подрыв «Северных потоков»
Студент обезглавил учительницу и собирался съесть ее тело
Мужчины и женщины вспомнили свои первые мысли после потери девственности
Глава ВТБ предложил перезапустить процесс приватизации в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.