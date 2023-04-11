В России отреагировали на заявление Арестовича о ядерном оружии на Украине

Депутат Чепа предположил, что создание ядерного оружия на Украине не прекращалось

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что работы по созданию ядерного оружия на Украине не прекращались. Так в беседе с «Летной.ру» он отреагировал на заявление экс-советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о сроках восстановления ядерного потенциала страны.

Ранее Арестович заявил, что Украина способна создать ядерное оружие за шесть-девять месяцев. Однако Киев не пойдет на такой шаг, потому что это будет нарушением договора о нераспространении ядерного оружия.

Вопрос о возможности создания ядерного оружия там очень актуален Алексей Чепа депутат Госдумы

«На Украине в советское время были предприятия, которые занимались разработками различных ядерных программ. На сегодняшний день на Украине есть атомные электростанции. Люди продолжают работать в этом направлении, специалисты есть. Заводы и предприятия, которые разрабатывали носители ракет, тоже есть», — сообщил Чепа.

Неспроста в 2021 году президент Украины Владимир Зеленский заявлял о необходимости создания такого оружия для Украины, добавил депутат.

«Мы об этом говорили еще тогда. Я думаю, что работы в этом направлении не прекращались. А заявление Арестовича всерьез не воспринимают ни тут, ни там», — заключил он.

Ранее бывший президент США Билл Клинтон заявил, что сожалеет, что он уговорил Украину отказаться от ядерного оружия в 1994 году. Он отметил, что чувствует личную ответственность, поскольку заставил украинцев принять такое решение.

Клинтон предположил, что Россия не начала бы специальную военную операцию, если бы у Украины были средства ядерного сдерживания. Он также назвал решение Москвы начать СВО «очень ошибочным» и выразил мнение, что США и Европа должны поддерживать Киев.

