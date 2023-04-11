В России отреагировали на заявление Арестовича о ядерном оружии на Украине
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что работы по созданию ядерного оружия на Украине не прекращались. Так в беседе с «Летной.ру» он отреагировал на заявление экс-советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о сроках восстановления ядерного потенциала страны.
Ранее Арестович заявил, что Украина способна создать ядерное оружие за шесть-девять месяцев. Однако Киев не пойдет на такой шаг, потому что это будет нарушением договора о нераспространении ядерного оружия.
Вопрос о возможности создания ядерного оружия там очень актуален
«На Украине в советское время были предприятия, которые занимались разработками различных ядерных программ. На сегодняшний день на Украине есть атомные электростанции. Люди продолжают работать в этом направлении, специалисты есть. Заводы и предприятия, которые разрабатывали носители ракет, тоже есть», — сообщил Чепа.
Неспроста в 2021 году президент Украины Владимир Зеленский заявлял о необходимости создания такого оружия для Украины, добавил депутат.
«Мы об этом говорили еще тогда. Я думаю, что работы в этом направлении не прекращались. А заявление Арестовича всерьез не воспринимают ни тут, ни там», — заключил он.
Ранее бывший президент США Билл Клинтон заявил, что сожалеет, что он уговорил Украину отказаться от ядерного оружия в 1994 году. Он отметил, что чувствует личную ответственность, поскольку заставил украинцев принять такое решение.
Клинтон предположил, что Россия не начала бы специальную военную операцию, если бы у Украины были средства ядерного сдерживания. Он также назвал решение Москвы начать СВО «очень ошибочным» и выразил мнение, что США и Европа должны поддерживать Киев.