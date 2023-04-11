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10:46, 11 апреля 2023Мир

Захарова ответила на заявление Госдепа об УПЦ

Захарова ответила на заявление Госдепа США о нападениях на Украинскую православную церковь

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Официальный представитель МИД России ответила на заявление Госдепа США, в котором говорилось о недостатке информации на тему нападений на Украинскую православную церковь (УПЦ). Своим мнением Захарова поделилась в Telegram.

10 апреля заместитель представителя Госдепа США Ведант Патель заявил, что не обладает никакой информацией о нападении на объекты и прихожан УПЦ, указав, что не видел никаких сообщений на эту тему, поэтому не может дать комментарий. Патель отметил, что «будет рад» проверить данную информацию и обсудить ее позднее.

«Вот это принципиальность, я вам скажу. Решили не комментировать, и хоть кол на голове теши — не видят, не слышат, не замечают. Согласитесь, так еще суметь надо. Месяцами держаться, сохраняя свежесть удивления: "Захват лавры? Где это? Гонения на УПЦ? Что вы говорите? Нарушение прав человека и религиозных свобод на Украине? Не слышали, честно"», — написала Захарова.

В последние дни происходит рост напряжения вокруг лавры, на которую оказывают давление с осени 2022 года. Священников УПЦ обвиняют в связях с Россией и в пророссийской позиции. В конце 2022 года власти Украины заявили, что срок аренды главного храма обители — Успенского собора и Трапезной церкви — скоро завершится.

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Варвара Кошечкина
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