В Госдепе прокомментировали информацию о нападениях на УПЦ

Зампред Госдепа Патель: властям США ничего неизвестно о нападениях на прихожан УПЦ

Заместитель представителя Госдепа США Ведант Патель заявил, что не обладает никакой информацией о нападении на объекты и прихожан Украинской православной церкви (УПЦ). Его слова приводит РИА Новости.

Патель сказал, что не видел никаких сообщений на эту тему, поэтому не может комментировать нападения. Он отметил, что «будет рад» проверить данную информацию и обсудить ее позднее.

10 апреля стало известно о штурме храма мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии канонической Украинской Православной церкви (УПЦ) начался в Каменец-Подольском на Украине. Храм штурмовали подростки под руководством нескольких кураторов. Полиция в происходящее не вмешивается.

9 апреля верующие УПЦ призвали президента Украины Владимира Зеленского прекратить нарушать их права на свободу вероисповедания. Они также попросили власти не забирать святыни, не мешать им молиться в обители и других храмах, которые по праву принадлежат УПЦ.