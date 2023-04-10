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21:40, 10 апреля 2023Бывший СССР

Раскольники начали штурм храма канонической УПЦ в Каменец-Подольском

В Каменец-Подольском штурмуют храм мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии УПЦ

Кадр: СПЖ - новости Православия

Штурм храма мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии канонической Украинской Православной церкви (УПЦ) начался в Каменец-Подольском на Украине. Об этом сообщил Союз православных журналистов в Telegram-канале.

Уточняется, что храм штурмуют подростки под руководством нескольких кураторов. Полиция в происходящее не вмешивается.

Ранее сообщалось, что противники УПЦ попытались захватить ее кафедральный собор в городе Каменец-Подольский в Хмельницкой области. В это время внутри собора проходило богослужение.

9 апреля верующие УПЦ призвали президента Украины Владимира Зеленского прекратить нарушать их права на свободу вероисповедания. Они также попросили власти не забирать святыни, не мешать им молиться в обители и других храмах, которые по праву принадлежат УПЦ.

5 апреля сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм УПЦ в Черновицкой области прямо во время отпевания погибшего солдата Вооруженных сил Украины. «Прямо во время похорон боевики в балаклавах пилят дверь в алтарь храма. Батюшки ПЦУ в это время перед храмом изображают молитву», — сообщили в Черновицко-Буковинской епархии.

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Марина Совина
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