В США описали реакцию Украины на утечку разведданных фразой «злые как черти»

Экс-посол США Фрид заявил, что Киев и союзники «злые как черти» из-за утечки разведданных

Украина и другие страны, скорее всего, злые как черти после утечки в интернет американских разведданных. Так реакцию союзников США описал бывший посол США в Польше Дэниел Фрид, его слова передает The Hill.

«Американцы обычно читают всем лекции о безопасности. Грозить пальцем — всегда плохая идея, ведь тебя может настичь та же участь», — объяснил дипломат.

В свою очередь, экс-посол США на Украине Уильям Тейлор отметил, что «насколько хороша разведка США, настолько плохо она хранит секреты». Он заявил, что нынешняя утечка разведданных имеет особое значение из-за скорого украинского контрнаступления и может отразиться на его результате.

7 апреля стало известно об утечке секретных документов Пентагона, в которых содержится информация о состоянии Вооруженных сил Украины и планах США и НАТО по укреплению украинской армии. Кроме того, в них есть разведданные о совместной работе РФ и ОАЭ против спецслужб США и Великобритании, а также о планах Египта поставить России боеприпасы для проведения специальной военной операции на Украине.