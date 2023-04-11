В Белом доме прокомментировали информацию о помощи Египта России

Координатор Белого дома Кирби: США не видят признаков помощи Египта России оружием

США не видят признаков помощи Египта России оружием. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.

«Нет указаний на то, что Египет предоставляет помощь России в виде летального оружия», — прокомментировал американский представитель информацию из попавших в сеть документов с разведданными США о планах Каира втайне от Запада помочь Москве.

Ранее из попавших в сеть документов с разведданными США стало известно о планах Египта втайне от Запада помочь России с ракетами для проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Согласно одному из документов от 17 февраля, президент Египта, считающегося важным союзником Вашингтона на Ближнем Востоке, Абдель Фаттах ас-Сиси якобы отдал приказ изготовить на египетских военных предприятиях до 40 тысяч ракет и снарядов для дальнейшей отправки в Россию.

В утекших в сеть материалах также отмечается, что президент якобы поручил чиновникам держать в секрете готовящуюся военную помощь российской армии «во избежание проблем с Западом».

Представитель египетских властей заявил, что Каир не планировал производить и поставлять ракеты Москве. «Египет связывают очень хорошие отношения со всеми сторонами этого конфликта», — подчеркнул он, добавив, что Каир призывает к прекращению боевых действий на Украине мирными дипломатическими средствами.