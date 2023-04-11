Премьер Израиля назвал США незаменимым союзником

Нетаньяху назвал Вашингтон незаменимым союзником Израиля

Вашингтон является незаменимым союзником Израиля, несмотря на расхождения во мнениях по некоторым вопросам, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Его слова передает РИА Новости.

«У нас могут быть разногласия с [американским президентом] Джо Байденом, и иногда они происходят... США — наш незаменимый союзник», — подчеркнул политик. Нетаньяху также подтвердил свой визит в Белый дом, призвав не волноваться по поводу возможной отмены поездки.

В конце марта стало известно о намерении Байдена встретиться с Нетаньяху, когда тот прибудет в Вашингтон. Уточняется, что переговоры политиков состоятся в ближайшие месяцы.