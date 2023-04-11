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00:21, 11 апреля 2023Мир

Премьер Израиля назвал США незаменимым союзником

Нетаньяху назвал Вашингтон незаменимым союзником Израиля
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Darren Whiteside / Reuters

Вашингтон является незаменимым союзником Израиля, несмотря на расхождения во мнениях по некоторым вопросам, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Его слова передает РИА Новости.

«У нас могут быть разногласия с [американским президентом] Джо Байденом, и иногда они происходят... США — наш незаменимый союзник», — подчеркнул политик. Нетаньяху также подтвердил свой визит в Белый дом, призвав не волноваться по поводу возможной отмены поездки.

В конце марта стало известно о намерении Байдена встретиться с Нетаньяху, когда тот прибудет в Вашингтон. Уточняется, что переговоры политиков состоятся в ближайшие месяцы.

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Варвара Кузьмина
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