США заявили о попытках установить масштаб утечки секретных документов

В Пентагоне заявили, что США выясняют масштаб и последствия утечки секретных документов

Власти США пытаются установить масштаб утечки секретных документов Пентагона и оценить ее возможные последствия. Об этом сообщает CNN со ссылкой на помощника министра обороны по связям с общественностью Криса Мигера.

Представитель ведомства рассказал, что сотрудники Пентагона работают круглосуточно, чтобы принять меры по снижению негативного влияния от утечки документов. По его словам, глава министерства Ллойд Остин знает о происшествии и с 6 апреля каждый день проводит совещания с американским руководством.