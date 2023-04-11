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12:04, 11 апреля 2023Мир

США заявили о попытках установить масштаб утечки секретных документов

В Пентагоне заявили, что США выясняют масштаб и последствия утечки секретных документов

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Власти США пытаются установить масштаб утечки секретных документов Пентагона и оценить ее возможные последствия. Об этом сообщает CNN со ссылкой на помощника министра обороны по связям с общественностью Криса Мигера.

Представитель ведомства рассказал, что сотрудники Пентагона работают круглосуточно, чтобы принять меры по снижению негативного влияния от утечки документов. По его словам, глава министерства Ллойд Остин знает о происшествии и с 6 апреля каждый день проводит совещания с американским руководством.

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Виктория Кондратьева
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