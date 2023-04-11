Жена звезды Comedy Club высказалась о ревности к другим девушкам

Телеведущая Ляйсан Утяшева заявила, что не ревнует мужа Павла Волю к другим женщинам

Популярная российская телеведущая Ляйсан Утяшева ответила на вопрос о том, ревнует ли она мужа, звезду Comedy Club Павла Волю, к другим женщинам в юмористическом шоу и не только. На эту тему она высказалась, общаясь с поклонниками в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Утяшева заявила, что не склонна к ревности, и объяснила это тем, что «сильно и давно» повзрослела. «Ревность — это не про меня. И к кому там [в Comedy Club] ревновать?» — написала ведущая.

Воля и Утяшева поженились в 2012 году. До заключения брака пара долго дружила. В 2013 году у них родился сын Роберт, в 2015 году — дочь София. В сети неоднократно возникали слухи о расставании супругов, однако Утяшева их опровергала. Так, в ноябре ведущая заверила, что их отношения с юмористом в порядке.

Ранее Утяшева рассказала, что задумалась о смене фамилии. Она поделилась, что размышляет над тем, чтобы взять фамилию Воли в качестве сюрприза на годовщину свадьбы.