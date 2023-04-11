Чешский тренер клуба РПЛ назвал удивившую его в России вещь

Чешского тренера «Оренбурга» Личку удивило, что россияне в РПЛ боятся играть в футбол

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал о том, что его больше всего удивило в России. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, в клубах Российской премьер-лиги (РПЛ) местные футболисты боятся брать на себя игру и импровизировать. «Возможно, у них недостаточная вера в себя. Им проще отдать мяч. Они боятся сделать ошибку. Это меня очень удивило», — заявил Личка.

Чешский специалист объяснил стиль игры россиян менталитетом. «Но я работаю со многими ребятами уже три года. И результаты видны. Я их не буду ругать за ошибку. Я скорее отругаю их за то, что они не попробовали», — заявил Личка.

Чешский тренер возглавил «Оренбург» в августе 2020 года. В нынешнем сезоне после 22 туров его клуб с 33 очками занимает восьмое место в РПЛ.