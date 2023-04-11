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08:23, 11 апреля 2023Россия

Названа возможная причина извержения вулканов на Камчатке

Ученый Озеров: причиной извержения Шивелуча могло стать землетрясение у берегов Камчатки

Фото: Telegram-канал «RT на русском»

Директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров назвал возможную причину извержения вулканов на Камчатке. Его слова опубликованы в Telegram-канале института.

По словам специалиста, триггером могло стать сильное землетрясение, произошедшее 3 апреля у берегов полуострова. Как он пояснил, сейсмические волны передали в дополнительные импульсы в магматическую колонну, проходя через нее. «Вследствие этого произошло расширение огромного количества пузырьков газа в магме, что привело к критическому увеличению объема расплавленного вещества в колонне и реализовалось на поверхности в виде мощнейших извержений», — добавил Озеров.

Извержение Шивелуча произошло утром 11 апреля. Вулкан выбросил пепел на высоту до 20 километров. Пеплопад в ближайшем к вулкану поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. Пепловое облако от извержения уже протянулось на 500 километров к северо-западу от Шивелуча.

Шивелуч является одним из наиболее крупных вулканов Камчатского края. В него входит вулкан Старый Шивелуч, древняя кальдера и активный вулкан Молодой Шивелуч. Он находится в 50 километрах от поселка Ключи и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского.

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Марина Совина
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